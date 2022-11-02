中廣與蓋洛普日前公布新竹市長最新民調，民眾黨候選人高虹安被民進黨候選人沈慧虹追上，兩人都是25.96％，國民黨候選人林耕仁14.04％居第三。擁有約3萬名追蹤者的臉書粉專「工程師看政治」對此結果驚呼「很可怕」，強調沈民調從9月份的18%短短1個月飆升了約8個百分點，原因不過是「選民歸隊」；故他呼籲國民黨黨主席朱立倫和林耕仁不該死撐著硬打下去，應參考當年民進黨台北市長之戰禮讓柯文哲，用其他的方式為國家做點貢獻。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨（1）日在臉書發文表示，根據中廣與蓋洛普公布的民調，沈慧虹從9月份的18%，爬到現在的約26%，整整8個百分點的成長，是很大的數字，但她也沒有做什麼特別的事，這樣的變化，可能是選民歸隊。

粉專指出，這樣的結果他只是覺得很可怕，近2個月以來，民進黨陣營自立法院黨團總召柯建銘以下，鋪天蓋地的抺黑攻擊，說高虹安論文抄襲、沒有報備讀博班、未經同意兼職、圖利私人公司等等，無窮無盡的鬼扯，沒有一句實話。反觀高，要證據有證據、要email有email，指導教授、前資策會執行長也都幫忙說話，但謊言一個接一個壓過來，光澄清就讓人疲於奔命，且高除了對付抺黑，還要同時兼顧立委職務，可說孤軍奮戰，蠟燭多頭燒。

粉專質疑，「民調14%的林耕仁，還要再選下去嗎？」林耕仁已經沒有勝利可能，但他這時候還在放話，幫民進黨攻擊高虹安，這樣做誰會得到好處？是他自己、沈慧虹，還是新竹？他希望國民黨有民進黨那樣靈活的選戰思維，必要時支持對手以大局為重，如此方能「短局可退，長局可守」，就像當年民進黨禮讓柯文哲一樣，沒有好處的仗，不該死撐著硬打下去。

針對新竹市長之戰，粉專喊話，但凡對時局有點了解，都知道民進黨是國家最大毒瘤，新竹這局，國民黨除了勝選，還有別的方法可以為國家做點貢獻，就看林耕仁、朱立倫有沒有這個腦袋與格局了。