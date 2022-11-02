39歲的田源曾是家喻戶曉大陸主持人，因主持湖南衛視《天天向上》而爆紅，但去年被爆出外遇偷吃女大生，甚至有床照流出，因此請辭節目，名聲也一落千丈。近來投身直播市場，努力賣唱卻被網友諷刺是「網路乞丐」，對此他也不甘示弱回嗆：「錢已經掙夠了！」，卻很快自打臉。

田源自從爆出醜聞後，演藝事業跌落低谷，於是他轉戰到直播平台，賣力演唱想獲得網友獎賞，然而此舉卻被酸民攻擊是網路乞丐，他也立刻回擊：「大可不必！我真的已經掙夠了，我也不想讓別人送禮物，不打PK。已經掙夠了！」強調自己不需要靠網友刷禮物，可沒過多久的時間，卻像是變了個人似的，表示只要送禮物就可以在他這裡點歌聽。

田源的行為表裡不一，引發眾多網友批評。(圖/微博)

田源表裡不一的行為，立刻引起了很多網友不滿，其中知名作家韋觀在微博上狠批他嘴上說不想要禮物，但心裡頭卻設法讓人送禮物打賞，大嘆何必有這種行為，也感慨道：「太虛偽了！」

田源的行為也引來作家批評。(圖/微博)

不少網友紛紛留言狂酸，「先說自己掙夠了，不在乎，後又讓人送禮物打賞，何必呢？」、「堂堂一個大明星，怎麼變成這樣，沒見過世面的樣子？」、「混的這麼慘，怎麼不送快遞了？」、「現在變成網紅了，天天伸手朝人要繼續，不丟人嗎？」