上月29日南韓首爾區梨泰院發生嚴重踩踏事件，死亡人數截至1日有156人罹難，南韓宣布進入為期五天的哀悼期，許多活動也紛紛停辦，原要播出的綜藝節目也暫停播出改為新聞特報，對此，有韓星在IG上發文持不同看法，引起熱議。

女星張才人為南韓創作歌手，獨特嗓音令人印象深刻，時常為許多韓劇獻唱OST，包括《變身情人》、《夜行書生》、《VIP》等，昨(01)日張才人於IG限時動態中，轉發另一名創作歌手「想法的夏天」的貼文，文中先是提到，預計近期要進行的兩項公演，皆有企劃人員來詢問是否延期或取消，但在考慮後仍決定如期進行，隨後，他補充道：「看到以哀悼的名義統一關閉藝術相關活動後，我反而有了更應該按原計劃進行表演的想法。」

歌手張才人轉發創作歌手「想法的夏天」貼文持不同立場。（圖／截圖自張才人IG）

然而，他認為，只要重新編排歌曲、節目內容以及和思考要說什麼故事給觀眾聽「對於以公演為職業的人而言，除了取消公演以外，公演也是哀悼的一種方式」最後，他呼籲這是自己選擇的方式，不需要得到每個人的同意，也希望外界不要對此隨意評論。

事實上，韓國在發生梨泰院踩踏案後，許多綜藝節目、戲劇以及歌手回歸活動都順延，而當中包含知名韓綜《Running Man》、《兩天一夜》、《出差十五夜》、《我家的熊孩子》等，都是在事發後隔天宣布暫停播出一周。