藝人黃湘怡出道時以清純可愛形象闖蕩歌壇，2011年嫁給金色三麥集團小開葉學澤，育有一子，今年9月傳出婚變，當時社群網站不斷出現一名洋男的照片，兩人甚至還有摟抱等親密互動，被推測疑似是新歡，如今媒體爆料該名男子就是她透過交友軟體認識的英籍男友。

根據《鏡週刊》報導，黃湘怡與跟葉學澤約在2年前就和平協議離婚，如今雙方感情各自有新發展，像是黃湘怡近來社群網站就出現一名有型洋男，對著鏡頭總是露出開朗笑容，照片圖說除了標示愛心符號，旗子還是英國的，推測應是英籍無誤，此外，黃湘怡一家到英國出遊，甚至過母親節時，都不乏英籍男的身影，不難看出女方親友已經認可他的存在。

黃湘怡與跟葉學澤傳出2年前已經協議離婚。(中時資料照)

據悉，英籍男有過一段婚姻，跟黃湘怡是透過網路認識後陷入熱戀，而他的身分也被起底，比黃湘怡大7歲，從事藥界領域工作，由於在上海及新加坡都住過，對於東方文化不算陌生，兩人交往初期時對於黃湘怡曾是藝人的過往完全不知曉，如今傳出男方家長也已經見過黃湘怡，可見雙方感情相當穩定。