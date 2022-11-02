故宮因3件文物損毀引起各界關注，針對各界仍有隱匿等聲音，有立委指馬政府時代也有文物破損。對此，國民黨嘉義縣長候選人王育敏痛批民進黨不認錯道歉，還要拉「馬維拉」救援。她更曝嘉義鄉親對民進黨的真實想法，其中「做不對又愛辯」就是顯示出民進黨的硬拗。

王育敏1日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨最可惡就是圍魏救趙，「馬維拉」又來了！她表示，大家在檢討為什麼3件文物碎成這樣，故宮國寶到底怎麼保存的，民進黨為什麼沒有好好愛護這些國寶，卻又有消息傳出馬政府時期也有（發生類似事情）。

王育敏認為，這次破碎的文物很明顯是重摔，才會導致裂成這麼多，未料第一時間的態度是要隱匿。她直呼還好故宮裡面有良知的人，知道這樣的事情不可以就這樣瞞天過海。王育敏痛批民進黨，不要這樣偷偷摸摸，且最可惡的是，被揭發後有為沒有認真保護故宮文物而誠摯道歉嗎？有覺得自己嚴重失職？「都用硬拗的」。

王育敏提到，不少嘉義鄉親說民進黨是選前會騙，選後就變；做少少又愛現；做不對又愛辯。其中王育敏說「做不對又愛辯」就是顯示民進黨硬拗到底。王育民說民進黨到現在還在拗，不認錯道歉，還要拉「馬維拉」，王痛批「根本就完全不一樣」。她奉勸民進黨執政真的要認真、老實做事，並表示要鼓勵這次敢爆料故宮(這件事)的深喉嚨，把這件事揭發出來，才可以用更大的監督力量監督民進黨，要好好保存故宮文物。