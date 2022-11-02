【政新鮮】無止盡追殺彭文正為蓋論文騙局？ 賀德芬嗆蔡英文拿惡法當遮羞布

台大新聞所前所長、媒體人彭文正因質疑總統蔡英文論文及學歷造假，遭到台北地方法院通緝，日前更自爆「我的中華民國護照被蔡同學註銷了」，引發各界討論。雖外交部已指出，駐舊金山辦事處是依據護照條例辦理，於法有據。但台大榮譽教授賀德芬昨(1日)再度質疑，「法的正當程序都受質疑時，有什麼藉口說是依法辦理？那一個惡法給你自己的一個迫害行為作為遮羞布，這當然我們不能承認」。

外交部日前說明，駐處依規定查資發現，彭文正因妨害名譽遭台北地方法院於110年11月19日發函通緝，截止時效為122年12月25日，所以依據護照條例相關規定於10月20日核發處分函予彭，除扣留、註銷其現持護照外，也不予核發新護照，並充分告知救濟程序，彭如有不服，得依法提起訴願。

賀德芬接受本網節目《政新鮮》專訪時談到，今天這個護照條例不就是要破壞人權的統治工具嗎?已經老早不合時代，裡面的舊條文都不去更改，然後輕易地用一個行政單位的通知就可以限制人民的人權，好像還給恩惠說可以申請，連這點法治概念都沒有，這樣的獨裁，還敢講自己是民主國家、法治國家、依法行政，「這就是官僚體制底下，法的正當程序都受質疑時，有什麼藉口說是依法辦理，那一個惡法給你自己的一個迫害行為作為遮羞布，這當然我們不能承認」。

賀德芬認為，「通緝已經是荒腔走板，司法的大恥辱，不應該存在，我們一點罪都沒有，是作為公民、知識分子的責任，且罪的名目非常奇怪」。