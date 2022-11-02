行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的二三設計公司，過去稱不會在蘇貞昌任閣揆期間接政府標案，卻遭藍委發現有承攬轉包的情況。蘇貞昌昨（1）日接受國民黨立委賴士葆質詢，竟當場起口角，嗆「要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎」，讓賴怒批台灣人民可能會被唬弄1、2次，但人民絕對不會被蒙蔽。

賴士葆今日在臉書表示，媒體人彭文正追查總統蔡英文假博士案的真相，護照因此被註銷；民進黨台北市長候選人陳時中護航高端疫苗，讓館長忍不住痛罵民進黨；鄭寶清不滿民進黨貪腐，不惜退黨也要參選桃園市長，連民進黨前秘書長張俊宏都直言民進黨以民粹手段摧毀民主，背離創黨精神，而這些本都是親綠、擁綠的意見領袖，但如今他們都對民進黨發出質疑、憤怒的聲音。

「太多不公義的事件一再再爆發！」賴士葆指出，新竹市前市長林智堅被取消碩士資格，蔡英文卻呼籲同黨是非不分力挺抄襲，還有新竹球場缺失造成選手受傷、外媒大肆報導坍塌的桃園工程、高端的黑箱密約及數位中介服務法等，到現在蘇貞昌矢口否認愛女參與桃園工程，但會議簽到紀錄卻指證歷歷，「才幾個月就能說出這麼多，你能想像還有多少是你未曾發現，甚至身為立委的我都無法輕易得知的荒唐黑箱政務？」

賴士葆說，自己的質詢挑動蘇貞昌暴怒的神經，執政黨必須要知道，人民可能被唬弄1、2次，但絕不會永遠被謊言、大內宣、院長的暴怒或是總統精美的讀稿機所蒙蔽，「如今起風了，不僅是風向變了，這風更將使人民甦醒，也將吹去國家政務上的各樣虛偽和謊言，使公義照耀台灣這塊土地！」