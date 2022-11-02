不少人會靠補充B群提神，營養師表示，吃B群能否提神取決於人體營養是否足夠，當體內營養不足，吃B群可抗疲勞；若營養足夠吃B群，會幫助入眠，當人處於壓力大的環境時，體內B群會快速消耗，身體會發出8大警訊，包括無精打采提不起勁、經常喝酒、感覺記憶力衰退、經常疲勞、容易嘴破、長期肩頸僵硬、眼睛容易發紅有血絲、皮膚或頭髮容易出油，建議可依身體狀況補充。

營養師李立慈近日於個人臉書粉專指出，維生素B群是多種維生素的統稱，內含B1至B12等12種維生素，各自在體內負責大量的生化代謝工作，包括神經傳遞（穩定情緒、舒緩焦慮不安、提高抗壓性）、促進新陳代謝（輔助產生身體所需能量）、增強免疫、維持健康。

李立慈表示，體內營養足夠時，額補充B群可加強合成血清素，能幫助入眠和提升睡眠品質；相反地，當營養不夠時，攝取B群就會優先輔助身體產生能量，讓人充滿活力、精神，有足夠的能量應付工作。

另外，營養師陳怡錞也在個人臉書粉專表示，外食、偏食、挑食、飲食沒有多樣化、精製飲食者，都容易導致營養攝取不足，再加上壓力大會使體內維生素B群快速消耗，身體就會發出警訊，包括無精打采提不起勁、經常喝酒、感覺記憶力衰退、經常疲勞、容易嘴破或口角炎、長期肩頸僵硬、眼睛容易發紅或血絲、皮膚或頭髮容易出油。

陳怡錞說，除了服用市售的B群補充營養外，也可靠食物攝取，像是全穀類、牛奶、瘦肉、蛋、內臟、深色綠色蔬菜、胚芽、酵母等。