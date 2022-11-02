小編今（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。矽晶圓大廠環球晶1日法說會，第三季營收180.53億元，歸屬母公司稅後純益51.11億元，同步創下歷史新高，單季獲利超過一個股本，且「客戶預付貨款已達382.1億元、寫下歷史新高紀錄」。

環球晶指出，「訂單有長約保護且沒客戶違約」，預期8吋及12吋矽晶圓產能利用率維持強勁，第四季營收可望再創新高，間接打臉市場傳出的台積電對供應鏈砍單傳聞。

【1】環球晶未見砍單 客戶預付款382億創高

環球晶指出，客戶僅在拉貨方面調整產品組合，董事長徐秀蘭表示，短期電腦、手機、記憶體設備受消費者信心水準下降拖累，下半年可能持續疲軟，然車用和數據中心則表現強勁，整體來看，明年半導體市場表現持平，長期隨著總體經濟改善、晶片庫存漸趨平衡、數位轉型大趨勢推動，2024年將恢復成長。

【2】設備廠否認台積電砍單說

台積電位於美國亞利桑那州的12吋晶圓廠Fab 21廠建廠速度符合預期，並將於12月辦理首批機台設備到廠（First tool-in）典禮，台積電將邀請客戶、供應商、學界和政府代表在內的嘉賓一同慶祝，至於業界傳出可能邀請美國總統拜登出席，台積電對此並無回應。

【3】三大政府基金 前9月慘賠6,165億

勞動基金9月單月再賠1,920億元，累計今年前9月虧損更擴大至5,124.6億元，收益率-9.87％，加計國保年金及退撫基金等三大政府基金，9月大賠2,216億元，累計前9月更慘賠6,165.7億元，創下空前新紀錄。

【4】拜登威脅油商不降汽油價 就課暴利稅

美國總統拜登31日表示，若石油業巨頭不調降汽油價格，就威脅對其課徵暴利稅，強調其致力減輕民眾負擔。但外界認為拜登的宣示是為下周二（8日）期中選舉造勢的手段，因為任何對油商課稅的建議，在國會都會遭到反對而難以執行。

【5】道瓊10月暴漲14％ 飆46年單月最大

儘管美國聯準會（Fed）召開例會前夕，多數投資人抱持觀望態度，美股三大指數周一連袂收低，但10月月線飆出長紅，道瓊工業指數單月暴漲約14％，創下1976年以來最佳月度表現。