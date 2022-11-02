安碁資訊(6690)近期股價突破周線，董事會通過公告111年第三季財報，營收4.01億元，年增93%，再創歷史同期新高；營業毛利1.06億元，年增71%，毛利率40%；營業淨利5360萬元，年增100%；稅後淨利4473.4萬元，年增96%；第三季EPS為2.03元，優於去年同期1.35元。第3季毛利率為39.82%，營益率為13.34%，呈現雙率雙升。

累計前三季營收達11.52億元，年增94%，亦創歷史同期新高；營業毛利4.56億元，年增80%，毛利率39%；營業淨利1.3億元，年增80%；稅後淨利1.07億元，年增78%；累計前三季EPS達5.67元，已超越去年全年的5.11元。

宏碁集團明年將啟動「猛虎計畫」，除宏碁自身將持續推動子公司上市櫃外，明年旗下子公司也會規劃再把旗下事業獨立出來、推向資本市場IPO。宏碁集團目前上市櫃、興櫃、公開發行成員包含宏碁、建碁(3046)、安碁資訊(6690)、展碁國際(6776)、智聯服務(6751)、宏碁資訊(6811)、宏碁智醫(6857)、海柏特(6884)、宏碁遊戲(6908)、倚天酷碁(2432)等。