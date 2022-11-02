俄烏戰爭中，無人機扮演扭轉戰局的極度重要角色，並為俄羅斯帶來重大破壞損傷，根據中科院日前向立法院首度證實，中科院日前證實，國造自殺式「劍翔」無人機攻擊系統第一套月前已正式交給「空軍防空暨飛彈指揮部」，並部署在北台灣某處海岸，進行戍衛中樞任務及進行「反登陸」作戰時，攻擊敵軍大型兩棲指揮艦的任務。

中科院研製的劍翔無人機及車輛載具，整套系統2019年曾在國防工業展亮相。劍翔無人機外型類似以色列研製的「哈比」（Harpy）無人機，因此被稱「台灣版哈比」，可在空中長時間警戒，一發現目標就自殺式攻擊，「劍翔是無人機，也是飛彈」。

國造「自殺式」劍翔無人機第一套月前已正式服役，隱身北海岸首要秘密任務曝光。(中時資料庫)

據了解，中科院研發的「劍翔無人機」攻擊載具分為兩款型式，一是無人攻擊載具，可反制敵方飛彈陣地及雷達站；另一款則是無人誘標載具，可反制誘敵雷達開機搜索。

劍翔無人機目前已經開始量產，代號是「飛戢三號專案」，每輛發射車可裝入12架無人機，全案原編列於國防預算，後改列特別預算，成為國軍打擊敵基地、雷達的重要戰力。

由於「劍翔無人機」作戰效益極佳，量產數量可望增加，原先規劃量產104架。根據書面報告，「劍翔無人機」將於本島，外島設置4處陣地及相關設施，預計在2025年即可完成。