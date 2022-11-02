藝人楊繡惠近年因仗義執言、敢愛敢恨的個性在社群媒體人氣高漲，上月初她閃電宣布未來不再接八點檔，也不會再接外景節目，已經答應的會如期完成，最近她開直播，進一步表示為了養生，之後也不會接早上的通告，下午錄影的談話節目還是會參加，也就是說她未來現身在螢光幕的機會越來越少。

楊繡惠上月突然發文寫下：「我正式發布，不演八點檔，不接外景遊戲節目（之）前有接的我會完成。」，之後她上節目《震震有詞》，透露從16歲出社會至今已經累積不少財富，可說是經濟自由，對於不接八點檔和外景節目主因，她強調：「從以前就覺得拍八點檔是要用命去換錢！」回想以前拍八點檔到半夜兩點回家盥洗、四點要上班，曾累到必須邊開車邊捏大腿提神。

楊繡惠表示未來不會接這麼多工作，會過慢活人生。（圖／中時資料照片）

楊繡惠說，最累的時候曾經開車用劇組給的地址用導航卻開到靈骨塔，令她傻眼又驚訝，母親也心疼她年紀大了還要賣命，狂勸她：「妳年紀大了不要跟年輕人拼。」也讓她想開說：「下（半）輩子要放手一博去追求過快樂的人生，愛自己愛家人愛身邊的人，但不要太辛苦。」

上月底(10/31)楊繡惠再開直播，透露父親、「喜劇泰斗」阿西腳傷慢慢康復中，目前可以走路，但因為醫師不建議開刀，目前只能吃止痛藥治療，至於她自己眼睛的傷勢是因為雷射過較脆弱，先前工作太辛苦才會出血，最近不僅不拍外景節目和電視劇，早上的通告她也不接了，宣告要過慢活生活，天天睡到自然醒，媽媽也在一旁贊同她，希望女兒別再忙碌，休息才能走更遠的路。