黃子佼與黃路梓茵（Lulu）今年以《婚禮歌手》奪下金鐘最佳綜藝主持人獎，而黃子佼在Lulu得獎後送柏金包一事也成功製造話題，對此，原預計《婚禮歌手》第二季後將收攤，卻因此「起死回生」，而製作單位也正積極籌備第三季。

節目《婚禮歌手》2021年開播，於每周日晚間十點播出，然而因觀眾反應相當好，決定更換至每周六的八點，但改變播出時段後，收視不理想，且不敵同時段的《來吧！營業中》、《綜藝3國智》以及《我愛冰冰Show》等節目，因此節目組決定在10月1日第二季播畢後悄悄收攤。

不過，由於今年主持人黃子佼與Lulu一舉奪下金鐘獎最佳主持人獎，替節目帶來正面形象，才讓原本決定不再續製的節目「起死回生」，然而，根據《鏡週刊》報導，製作單位回應，目前正在積極籌備第三季，預計開錄時間落在農曆年後。

事實上，《婚禮歌手》主要是由黃子佼與Lulu帶領的婚禮歌手明星婚顧公司，協助新人的婚宴流程，而顧名思義也邀請婚禮歌手為新人獻上祝福，當中曾在節目上出演的歌手包括庾澄慶、周蕙、畢書盡、動力火車等大咖歌手。