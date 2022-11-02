近來有張照片在網路瘋傳，有網友搭捷運時，發現一位婦人坐在博愛座上織毛衣，不過頭上卻插了30多根針灸，嚇壞車廂內許多乘客，對此，網紅陳沂跳出來表示照片中的主角就是自己母親，立刻引發網友熱議。

網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，只見一位婦人頭上插了30多根針灸，淡定的坐在捷運車廂內織毛衣，讓他直呼：「阿姨有練過，還可以織毛衣，時間充分利用」，對此，網紅陳沂表示照片中的主角就是自己母親，更透露母親得知當下反應是「怎麼認出我的」，她則是忍不住揶揄：「人家沒有認識你，人家是拍奇怪的路人」。

一位婦人頭插30多根針灸搭捷運，身分曝光是網紅陳沂的母親。（自路上觀察學院臉書）

對此，網友紛紛留言：「以為是萬聖節cosplay」、「莫名的紅了，薑還是厲害的辣」、「處之泰然的貝拉魚真的好可愛唷」、「士東路美女鄰居」、「還搞錯重點，貝拉魚好可愛」、「但要小心，撞到怎麼辦」，對於有人詢問：「被拍不會覺得困擾嗎」，陳沂則是回應：「不會，巨星想的是路人認出她所以偷拍，因為她很紅」。

陳沂母親其實來頭不小，是曾連任三屆台北市議員的陳雪芬，從政多年最得意的事，莫過於任期最後一年時，議長任命她當法規修正委員會召集人主導修法，而她也曾透露若靠著母親在政壇奮鬥的成果，參選市議員應該是「躺著當選」，但也強調「我不是玩不起政治，只是不想玩」。