國民黨台北市議員徐巧芯秀出9月12日與廣告公司簽約的訊息對話，強調她曾明確提醒不能違規。（圖／取自徐巧芯臉書）

網紅「四叉貓」劉宇昨（1）深夜刊出，國民黨台北市議員徐巧芯宣傳車違停的照片，嘲諷「麻煩注意一下」。徐今日則秀出自己與委託廣告公司的訊息，強調簽約之初就表示「中午休息，可以去停停車場，停車費我們可以負擔」，並刊出民進黨台北市長候選人陳時中、現任議員及候選人許淑華、洪健益、張文潔4人，宣傳車也違規的照片，請四叉貓順便幫忙提醒，並喊話「我還有很多照片沒有公佈出來喔！」

針對四叉貓的檢舉，徐巧芯今日在臉書發文表示，感謝四叉貓通知她的宣傳車（委託廣告公司）有違規停車情形，已經立刻要求廠商改進。事實上她在簽約時就有要求不可以違規，要休息可以停到停車場，都可以跟她報帳。

徐巧芯貼出自己9月12日與廠商溝通訊息為證，徐明確表示「中午休息，可以去停停車場，停車費我們可以負擔」，而廠商也複誦回應徐的要求：「1、不吃檳榔／不抽菸。2、車子不能違停（吃飯時間停車費提供發票給客戶，實報實銷）。」徐巧調，她是在確認廣告公司能符合以上要求後才簽約執行的，開始宣傳期前也電話聯繫再三提醒不能違規。

徐巧芯更刊出陳時中與民進黨的許淑華、洪健益、張文潔4人，宣傳車也違規的照片，對四叉貓喊話：「既然他這麼在乎違規停車，我就請他順便幫我提醒。」並加碼表示：「喔，我還有很多照片沒有公佈出來喔！」