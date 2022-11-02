一名女網友分享，她假日常去男友家，平常2人都窩在房間裡，男友媽媽則經常亂入房間偷看。後來某天她獨自在男友房間看電視，男友媽見狀竟直接撲過來咬住她大腿，咬到都瘀青了才鬆口，讓她大受衝擊，而男友進來後，男友媽媽竟還笑笑地說「我剛剛咬了她一口！」而男友也不覺得奇怪，讓她很懷疑這樣的行為是正常的嗎？PO文引起網友討論，不少人嚇歪直喊超怪。

一名女網友昨在Dcard上發文分享，男友很少帶她出門約會，假日經常都窩在男友的房間，本來這樣的狀況就已經讓她很鬱悶，怎料男友媽媽也超怪，時不時就會找各種理由開門進來看他們在幹嘛，而整個鬼故事也就這樣開始的。

女網友表示，某天她在男友房間看電視，男友媽媽一如往常闖了進來，她心想這也不是第一次，因此就裝做沒看到繼續看電視。怎料男友媽媽看了她一眼後，下秒就撲過來咬她大腿，咬的時間至少有10秒，且用力到讓她痛到抓緊自己的衣服。

女網友指出，男友進房間以後，男友媽媽還笑著說「我剛剛咬了她一口！」而男友竟然也不覺得奇怪，反而還開心地跟媽媽玩了起來，而她還沉浸在被咬的衝擊中，就這樣呆呆的看著電視，期間只覺得腿部脹痛，後來男友看到才問她腿怎麼了，她這才驚覺被男友媽媽咬過的部位已經瘀青。

女網友說，男友知道狀況以後表示，會跟媽媽說不要這樣子玩，但這樣的說法卻讓原PO崩潰，也讓她很懷疑男友媽媽的行為是正常的嗎？但不管如何，這次的狀況讓她留下很大陰影，未來完全不想去男友家了。

不少網友嚇歪直呼，這超級不正常。「不正常，超級怪，搞不好他跟他兒子平常也會咬來咬去」、「不自覺在腦中想像一輪，中年婦女咬人的片段極致詭異」、「超扯！這不正常了，誰家媽媽會這樣咬人，有病吧」、「怎麼想都不正常吧，哪裡來的口腔期不滿足媽媽啊，去咬自己老公啦！」