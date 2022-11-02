44歲藝人小炳自哥哥大炳因急性肺炎離世後，近年已鮮少出現在螢光幕，扛起照顧媽媽和年幼女兒的重任，龐大的開銷雖得身兼多職，不過卻讓他感到生活過得很踏實，然而去年驚爆腿部莫名瘀青引發細菌感染，致使罹患菌血症，再嚴重可能因敗血症逝世，所幸第一時間治療已康復出院。不過最近傳出他簽署放棄急救書以及器官捐贈證明，引起外界關注。

小炳去年8月小腿莫名長出瘀青，原本只是淡淡的顏色，想不到才過2、3天，竟變成一大塊瘀青，詭異的是竟絲毫沒有痛覺，後來就醫後才得知是菌血症。小炳昨(1日)在臉書透露，已到醫院簽署放棄急救書和登記器官捐贈，他表示人的壽命若已到盡頭，承受插管或是氣切的痛苦，實在沒有必要，也透露若捐出身體還堪用的任何器官，死後還能幫人渡過難關。至於外界好奇的健康狀況？小炳連忙向大家報平安，強調目前身體和生活一切正常，盼望大家不要擔心他。

小炳發文透露簽署放棄急救和器官捐贈的文件。(圖/小炳 FB)

小炳感動透露，簽下器官捐贈文件的那一刻，內心的感受很奇妙，也突然有種使命感，意識到需善待自己的身體，否則到時器官無法發揮功能，這份好意就不具備意義。最後小炳也提醒想器捐的民眾，按照程序，務必有2個人當證人才可以簽署，此外，他也希望大家身體健健康康，有器官捐贈需求的人不要等待太久，以前錯失最佳移植時機。