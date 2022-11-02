蘇貞昌為女兒槓立委！擋不住犀利質詢嗆「要大聲不會輸你」 網狂反酸：現在是怎樣？ @中時新聞網 ​

立委賴士葆昨(1日)在立法院質詢時詢問行政院長蘇貞昌，關於女兒蘇巧純的「二三設計」公司，遭爆料參與桃園市府的標案，違背蘇巧純「不參加任何政府標案」承諾一事，要求蘇講清楚。但質詢過程中兩人起口角，蘇反嗆，「你要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎？」此畫面曝光後更是引發網友討論，「現在是怎樣」、「原來當行政院長就是要大聲？

質詢時，蘇貞昌起初回應，「我講得清清楚楚，我們表示不參與政府標案，不要把別的混為一談」；賴士葆質疑「這裡面很清楚喔」，並批評行政院發言人羅秉成代他回應此案講的話都是在「呼攏」；蘇再回應，「委員你用的很多呼攏這種話，都是不對的，我們都講得清清楚楚，不去投標政府的標案，也沒有去參與任何會議，清清楚楚都足供檢驗」。

賴士葆問，所以是媒體亂寫？蘇貞昌說，「說也亂說，也有人在記者會上講亂講」；後來賴表示，「你說到別人的事情就很大聲，說到自己的事就縮起來」，蘇回，「我以禮相待、客客氣氣、加倍奉還，你如果像立委洪孟楷剛才說我講空話，我一下就大聲」、「以禮相待加倍奉還，反之亦然，所以你(賴士葆)剛開始很客氣，還祝我身體健康，我也很客氣；委員若要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎？試試看嗎？」

對此，不少網友在相關影片和《Yahoo新聞》相關報導底下留言，「老人可以那麼有活力吵架，真厲害」、「台灣的一級首長，真的無言」、「現在是怎樣！行政院長嗆比大聲嗎？」「大聲就贏喔？只讓人看到心虛」、「現在知道以禮相待了，早前這不就是民進黨質詢的模式嗎？」