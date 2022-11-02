被動元件產業吹寒風，華新科(2492)第3季稅後盈餘降至5.09億元，季減33.06%，單季每股盈餘降至1.05元，累計前3季每股盈餘為4.4元，日本被動元件大廠村田對被動元件明年展望趨於保守，華新科也謹慎看待未來兩季營運，華新科表示，由於終端變數仍多，客戶仍在消化庫存，保守看待第4季，希望明年第1季是谷底。

通膨升息、大陸封控及俄烏戰爭讓全球景氣冷颼颼、被動元件需求亦受波及，終端客戶庫存調整不僅讓第3季傳統旺季落空，村田等大廠展望也趨於保守，產業景氣是否如不少廠商期待於明年第1季落底仍待觀察。

受到客戶需求疲弱影響，華新科第3季合併營收降至82.27億元，季減16.49%，營業毛利為11.67元，季減45.7%，營業淨利為1.24億元，季減88%，稅後盈餘為5.09億元，季減33%，單季每股盈餘降至1.05元。

華新科前3季合併營業收入為277.94億元，營業毛利為53.47億元，營業淨利為21.11億元，稅後盈餘為21.35億元，年減69.43%，每股盈餘為4.4元。

華新科表示，目前客戶仍在消化庫存，第4季應該不會比第3季好，由於不確定因素仍高，期待明年第1季是谷底。