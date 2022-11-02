大陸晶片業遭美國政府鎖定，透過一連串出口管制措施限制其發展，尤其在先進製程晶片上更是面臨徹底封鎖，可能導致大陸晶片實力倒退十年之久，先前有專家認為稀土牌是大陸反擊美國最好的武器，但另一派的專家卻示警，在國內經濟不景氣的狀況下，很難看到大陸官方做出損害自身出口的舉動。

美國最新一波的制裁針對超級電腦、人工智慧及軍事的先進晶片，目的是為了牽制大陸在關鍵領域的發展，外界預料，未來大陸可能會以成熟製程晶片為發展重心，推進製程技術的計畫被迫推遲。

日本時報（The Japan Times）報導，目前北京並未宣布任何反制措施，澳洲國立大學（ANU）科技政策設計中心教授Johanna Weaver認為，大陸控制全球8成的稀土礦供應鏈，這些稀土礦是許多科技產品的重要原料，因此大陸可能會透過中斷供應進行報復。

不過美國經濟諮詢機構榮鼎集團卻認為，北京幾乎沒有報復的選擇，因為在大陸經濟陷入困境之際，限制稀土出口只會加速供應鏈全球化，並損害大陸的出口表現，但榮鼎也示警，在大陸的美國企業可能會成為反制目標，大陸可能使用反壟斷手段來擾亂營運，進而影響跨國企業的運作與併購計畫。

此外，大陸晶片業遭遇美國強勢進逼，專門研究外交政策及亞洲政治關係的多摩大學教授Brad Glosserman提到，美國此舉可能會激起大陸的民族主義企圖，砸下更多的資金發展國內晶片業，甚至透過非法手段獲取技術。