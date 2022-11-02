新營長大的吳冠璇，除了漫畫創作外，念新營高中時，更在臉書成立「速寫新營」社團，分享她繪畫故鄉的水彩作品。（台南市政府祕書處提供／張毓翎台南傳真）

在她筆下，新營火車站、漁市場、夜市圓仔湯、綠川畔的竹子行等老新營場景一切都鮮活起來。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

搭配此次展覽，6日下午1點半將在展覽場地舉行「能火大喬誌」簽書發表會。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

出身台南新營的「熊哥」吳冠璇，就讀台中教育大學美術系時，與同樣愛畫漫畫的好友「大喬」葉友喬，聯手創設「熊哥大喬治工作室」，以職業漫畫為目標，期許在頹勢的台灣漫畫產業中，闖出一片天。兩人創業邁入第4年，以工作室名義首次發行的「能火大喬治」漫畫誌，6日將在新營個展上舉行簽書發表會。

吳冠璇說，國中時被《爆漫王》故事的熱血所感動，憑著想說故事的心情，踏入漫畫世界；葉友喬則小學時迷上《火影忍者》，立志長大後不是當忍者，就是當漫畫家。志同道合的兩人，大學不斷鑽研漫畫技巧，兩人作品同獲「亞洲漫畫家一頁創作挑戰」收錄，並多次入選「東亞高中職國際公募展」、全國客家創意漫畫賽銅、銀牌。

他們說，台灣漫畫在整體產業是「小眾中的小眾」，市場大部分都被日本漫畫占據，如何改變閱讀者的習慣，仍待突破，這幾年政府看到台灣漫畫的弱勢，慢慢開始推廣，像成立「金漫獎」，其有如台灣漫畫界的金鐘獎、金曲獎，鼓勵大家創作好作品，或是透過相關補助計畫案，以扶植產業發展。

新營長大的吳冠璇，除了漫畫創作外，念新營高中時，更在臉書成立「速寫新營」社團，分享她繪畫故鄉的水彩作品，在她筆下，新營火車站、漁市場、夜市圓仔湯、綠川畔的竹子行等老新營場景一切都鮮活起來，台南市政府民治中心藝文展11月邀請她回鄉，展出過去「速寫新營」的作品。

此外，現場也同步辦理「熊哥大喬治短篇漫畫展」，一共展出兩人26幅漫畫原稿，而期間工作室出版的「能火大喬誌」創刊號紀念特輯，搭配此次展覽，6日下午1點半將在展覽場地舉行簽書發表會；吳冠璇補充，新書封面以漫畫周刊雜誌風格呈現，希望帶領大家重回青春時光。