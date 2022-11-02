64歲才女、名主持人陳文茜近年頻傳身體狀況不佳，2019年她罹患肺腺癌初期，上月自曝要「整理遺照」，但她解釋不是快要離世，只是覺得進入晚年能回憶過去是件美好的事。她與歌后蔡琴是多年知己，今(2日)稍早她發文，透露蔡琴傳了一段形容她自己很美的文字，陳文茜也覺得寫得很棒，便默默點了讚，未料後來才發現那是陳文茜一個月前傳給蔡琴的話，讓陳文茜忍不住自嘲失憶症加重，「但『白痴』也有白痴的好處。」

陳文茜與蔡琴認識多年，私下是至交，今年9月蔡琴開唱時，透露自己不像陳文茜不承認是老女人，「我（蔡琴）就是老女人，我不只要當老女人，還要當國際巨星」，而陳文茜也加碼抖出蔡琴敬業的秘密，「演唱會前，她生了幾個怪病，包括對於歌手而言非常嚴重的耳鳴或是暈眩。有一次電話中，她哭了，原因不是因為身體不適，而是她擔心萬一自己的演唱會不能如期舉行，『團隊成員會沒有收入』」，「我相信如果她是『總統』，她會是一個憂國憂民的總統」。

稍早，陳文茜分享一個「天才與白痴」的故事，表示昨晚蔡琴貼了一段誇讚蔡琴的文字給陳文茜看，上面寫著：「妳可能不知道妳的歌聲，不只是歌，不只是無與倫比的嗓音。它是不同時代的人，心情的依託；是妳不相識的人哭泣的知音；是人海茫茫，是即將死亡者，如天使的擁抱」，陳文茜當下覺得貼切極了，心裡想寫下這些字的人必定是天才，便在文旁默默按下一顆愛心。

之後兩人通起了電話，陳文茜分享自己到台中後情況時好時壞，「我的血壓可以高達150，也可以突然降低至89-60，頭昏腦脹」，進一步聽蔡琴解釋後，陳文茜才發現那些字是她自己一個月前送給蔡琴的，「哈！原來我稱讚的天才是我自己。而我已經毫無記憶。腦子，沒有了該有的記憶，這樣的百病人生，我還不習慣，有點沮喪。但『白痴」也有白痴的好處。我不把悲傷留給自己。我把『讚美』留給了自己！」，引來網友說：「人老記憶衰退的好處，凡事永遠新鮮，何嘗不是好事」、「我也是一看，就覺得是你寫的！」、「失憶很好呀！ 雖然忘掉了許多的美好，卻也忘記了很多的悲傷，痛苦及生氣」。