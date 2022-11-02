北韓2日上午連續發射3枚短程彈道飛彈，其中一枚落入南韓岸邊57公里處，靠近領海。

南韓軍方今（2）日表示，北韓今日上午向東西部發射至少10枚不同類型的飛彈，其中包括3枚短程彈道飛彈，其中一枚落在了東海北方限界線（Northern Limit Line, NLL）以南的公海，這是北韓首度朝北方限界線以南發射彈道飛彈，一枚飛彈落入距離南韓城市57公里處海域，靠近南韓領海，另一枚飛彈朝東方鬱陵島方向飛去，南韓軍方隨即對鬱陵島發布空襲警報。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（韓聯參）今日宣布，北韓上午朝西方與東方分別發射了至少10枚不同類型的飛彈，其中包括在當地時間上午8時51分，從東部海岸城市元山（Wonsan）地區向東海發射3枚短程彈道飛彈（SRBMs），其中一枚落在了東海北方限界線以南的公海，也就是南韓與北韓實際的海上界線。

另一枚飛彈落在了距離南韓東北城市、江原道束草市以東57公里海域。另一枚彈道飛彈飛向南韓東部、靠近獨島（Dokdo）的鬱陵島，觸發鬱陵島自動預警系統、發布空襲警報，飛彈最終落入國際海域。

韓聯社指出，這是北韓的彈道飛彈頭一回落入北方限界線以南的公海，過去北韓曾對北方限界線以南發射火砲及多管火箭，這是頭一回對該區域發射彈道飛彈，北韓的挑釁程度愈來愈咄咄逼人。

目前已知3枚飛彈分別落在北方限界線以南26公里處、束草市以東57公里處、鬱陵島西北方167公里處。韓聯社分析，雖然3枚彈道飛彈都落在公海，但考量到領海範圍為12海里（22公里），飛彈實際上落入了距離南韓領海非常近的地點。

鬱陵島空襲警報約在8時55分響起，當地政府人員及居民立即躲入防空洞避難。

北韓2日上午首度朝兩韓海上界線北方限界線（Northern Limit Line, NLL）以南發射彈道飛彈，促使南韓東部的鬱陵島發布空襲警報。

報導指出，北韓射彈的舉動顯然就是衝著美軍與南韓軍方於10月31日起展開的為期5天大型軍演。

韓聯參發布聲明表示：「自朝鮮半島分裂以來，北韓飛彈首度落入北方限界線以南、靠近我們領海的海域，此舉非常不尋常且無法忍受。」

「我軍永遠無法容忍北韓的挑釁行為，我們將在與美國的密切合作下嚴厲反擊。」

南韓總統尹錫悅也在獲悉北韓發射飛彈後立即召開國家安全保障會議（NSC），他在會議上抨擊北韓此舉是「嚴重侵犯領土」，下令軍方做出迅速且嚴厲的反擊。

這也是北韓自10月28日下午發射2枚短程彈道飛彈後，時隔5日再次發射彈道飛彈。

南韓軍方正分析飛彈的射程、高度及速度等數據。

美軍與南韓軍方自31日起展開「警戒風暴」（Vigilant Storm）空中聯合軍演，此次軍演將延續至4日，預計雙方將出動240架戰機，包括先進的匿蹤戰機。

針對韓美空中聯合軍演，北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天今日警告，韓美若對北韓動武，北韓「武力特殊手段」將立即執行戰略使命，屆時韓美將面臨「最可怕的災難」，「付出有史以來最慘重的代價。」

韓聯社引述分析指出，北韓所謂的「武力特殊手段」將執行戰略使命暗示動用核武，因為北韓最高領導人金正恩9月在最高人民會議施政演說中通過了有關核武力政策的法令，並且提到了「核武力的使命」等字眼。