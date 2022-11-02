中華民國全國商業總會今（11/1）日下午於台北喜來登大飯店盛大舉辦第76屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，行政院沈榮津副院長、立法院林志嘉秘書長、經濟部陳正祺政務次長、經濟部商業司蘇文玲司長、外交部國際合作及經濟事務司蔡允中司長等各部會長官，蒞臨致詞及頒獎，得獎企業出席踴躍，現場冠蓋雲集，精彩非凡。

第76屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，受獎項目分為優良商人、優良外商、優良外國駐臺商務單位，優良老店及菁英老店等，經過嚴格的評鑑，總計評選出58位獲獎者（家），每一位都是各行各業的優良典範，對臺灣經濟成長貢獻良多，深獲各界嘉許與肯定。

今年內政部延續將「全國性績優商業團體及優良會務工作人員」表揚儀式，安排於本屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮中，表彰過去一年熱心奉獻、服務績優的獲獎商業團體與會務工作同仁，並藉此機會致上感謝與敬意。

外交部為感謝波蘭臺北辦事處對雙邊經貿交流貢獻良多，包含簽署合作備忘錄、召開臺波雙邊經貿諮商會議等，藉此盛會，由蔡允中司長頒發感謝狀，由波蘭臺北辦事處高則叡處長代表接受，表彰對提升雙邊經貿互動之貢獻。

全國商業總會許舒博理事長致詞

全國商業總會理事長許舒博表示，本屆「優良外國駐臺商務單位」的獲獎者，包含貝里斯大使館、智利商務辦事處、法國在臺協會、波蘭投資貿易臺北辦事處、沙烏地阿拉伯商務辦事處、駐臺北越南經濟文化辦事處。近幾年來，雙方互動交流日益頻繁，包含經貿、科技、醫療及文化等方面連結持續加強、加深，不但有助提升雙邊商業貿易關係，也對雙方共同繁榮作出貢獻。

大瓏企業股份有限公司領獎人劉惠珍董事長

象徵我國企業家最高榮譽的「優良商人」，今年獲獎的晶元光電、大瓏企業、薛長興工業等負責人，發揮臺灣產品優勢，站穩全球供應鏈，帶領公司在進出口實績和稅收上做出卓越貢獻。其中大瓏企業致力深耕醫療器材於台灣生產與製造，至今已有自有品牌與產品專利技術之開發，拓展外科領域導入特殊科別之電燒產品技術，由腦神經外科，心臟導管，內視鏡微創手術器械，至運動骨科器材，以達生根醫療產業於台灣之使命。而陽明海運、奇鼎科技、寶島光學及新榮緯公司等重視ESG永續經營，響應政府綠能政策，持續精進改善營運製程或服務，追求獲利同時，也善盡企業社會責任，投入環境保護，熱心公益，足為我企業永續發展的標竿典範。

台灣保樂力加股份有限公司領獎人：王德勤董事總經理

本屆「優良外商」的獲獎企業，在各領域都擁有傑出表現，包含益華電腦科技、馬來西亞商金務大工程、美商默沙東藥廠公司，深耕台灣多年，扮演著推動台灣各產業持續發展的重要角色，為國家經濟、社會及環境永續經營，貢獻良多。而荷蘭商海尼根公司，逐年擴大對臺灣本地的投資，更將企業責任化為具體行動，落實耕耘企業永續，帶領臺灣邁向新的里程碑。保樂力加集團於1975年合併而成，居於全球烈酒產業的領導地位。台灣保樂力加積極將企業責任化為具體行動，今年，台灣保樂力加進一步與海湧工作室合作，以行前講座讓參加者認識海洋廢棄物與生態保育議題等相關活動。

今年「優良老店」及「菁英老店」的得獎企業，產品各具特色與競爭力，包含三陽食品、志斌豆瓣醬、谷芳有機茶園、大黑松小倆口以及敦煌教育集團，不但傳承了老店永續經營價值，也結合數位科技融入行銷策略，開發新客群商機。新麗聲樂器發揮企業自身優勢，代理多國品牌滿足臺灣所有樂器收藏者及消費者之需求，而享譽中外的金門酒廠，率先導入CSR與ESG的理念，回收製程中的熱能並建置太陽光電設備來發電，堪稱臺灣減碳企業楷模。另外，「菁英老店」的得獎企業，包含大同醬油、HGT華剛茶葉及福利麵包，更是消費者耳熟能詳的老店品牌，不斷創新開發新產品，讓品牌年輕化，重新擦亮老店的金字招牌。

許舒博表示，今年「金商獎」得主，除了對國家經濟發展、環境永續及社會公益貢獻良多，所有得獎企業在其專業領域表現優異，並都擁有專注研發創新、重視品牌行銷與客戶服務的特質，這種積極建立企業核心價值與堅持經營理念的共通性，正是體現臺灣企業精神的最佳典範。

許舒博致詞時強調，經濟是臺灣立國的根本，惟有透過對外經貿不斷發展，才能確保國防、外交、內政以及商業的繁榮茁壯，也才能讓臺灣永保安康。今天所有得獎者，都是在經貿發展領域作出貢獻。商總也將趁著國境解封，帶領企業到韓國尋找商機，未來將組更多的團到全世界每一個能夠拓展經貿的市場，一起打國際盃，一起創造更多的外貿。

行政院沈榮津副院長致詞表示，這兩年多來跟國人共同抵抗疫情，終於在10月13日放寬入境免居隔0+7天，穩健開放國境，逐漸和各國恢復經貿交流往來，百工百業，活絡經濟，人民邁向正常的生活。同時，行政院為優化投資環境，宣布投資臺灣三大方案再延三年，目前已有1269家通過審核，投資超過1.8兆，創造14萬個就業機會。政府將與企業共同努力，把握全球供應鏈裂解重組的機會，藉由創新的商業模式，強化國際行銷，讓「臺灣製造MIT」成為全球產業的關鍵力量。

立法院林志嘉秘書長致詞表示，感謝所有得獎企業在疫情期間的努力，讓台灣不畏疫情衝擊，依舊繳出亮麗的成績單，臺灣2021年經濟成長率達到6.45%，而IMF也預測今年臺灣人均GDP將突破3萬5千美元，超越日、韓，更是不得了的成績。最後，期許臺灣的企業能夠走向世界，不斷提高眼界跟能力，打造世界級的企業。

商總作為產業與政府溝通的重要平台，未來也將積極配合政府政策，促進各產業 蓬勃發展。願臺灣早日走出疫情，鏈結國際，邁向全世界！