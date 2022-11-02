京站的APIVITA保溼入門組，原價2817元，特價1415元。（京站提供）

京站的Avivi時髦車線方頭低跟襪靴，原價3980元，特價1800元。（京站提供）

百貨周年慶正陸續登場之餘，雙11大檔也即將展開，各大百貨也趁雙11的高買氣來為周年慶先預熱，像京站周年慶即將在本月開跑，而現在就正進行「百萬卡友感謝慶」，今（2日）及9日當天持Q卡全館單筆消費享Q點狂飆3倍，滿百元可集3點，滿200元可集6點，而本周五至日則享持本人Q卡全館單筆滿3000元，扣Q點30點就現抵300元，更在15日前推出扣Q點10點，即抽iPhone 13 Pro、Dyson吹風機、Dyson直髮造型器、Switch等多項大獎，而今年也首次在線上Qonline，推出憑單筆滿1299元以上購買憑證，即可兌換運動防水袋1個。

統一時代百貨台北店及統一時代線上購同步推出ESTEE LAUDER特潤修護超澎湃組，原價2萬2270元，特價1萬1111元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨也看準雙11商機，線上購首度推出四重優惠，3日至11日期間全站不限金額消費享免運，線上結帳滿111元立享11%折扣優惠，天天再玩轉盤抽抽樂抽最高1111元滿額購物金，同時針對新加入的會員再送111元折價券，另外線上購與台北店也同步推出化妝品、服飾、配件、家用商品下殺3折起，共破百款超優惠組合。

大葉高島屋的Elizabeth Arden伊麗莎白雅頓，在3日至16日推出超進化黃金導航膠囊60顆買一送一優惠，原價7300元，特價3650元一組，每人限購2組。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋周年慶也即將登場，15日前推出「舒適居家寢具雜貨特賣會」最低下殺2折起優惠，8日前還享單筆消費滿5000元贈限30名百貨禮券100元，館內各專櫃也推出雙11下殺，像松本清會員感謝祭，單筆消費滿688元現折100元，蘭蔻則推出經典明星組9折，還有單筆滿3000元內含《LANCÔME x [email protected]》任一聯名商品，即贈100% [email protected]公仔等活動，預估今年雙11較去年成長約20%。