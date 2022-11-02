日本「桌球天后」福原愛去年3月被日本媒體拍到疑似「婚內出軌」，私下與橫濱男單獨約會、住旅館，同年7月她便與老公江宏傑正式離婚，令外界震驚不已，但福原愛對於外界疑慮始終沒有正式回應。而因兩人出軌精神受創的橫濱男前妻也在近日傳出正式向福原愛提告，並求償1100萬日幣（約新台幣240萬元），此外，福原愛寫給橫濱男的情書內容也再度曝光。

根據日本媒體《女性自身》7月份的報導，福原愛與江宏傑宣布離婚後，去年11月便開始與小5歲的橫濱男交往，兩人除了同居豪宅外，還經常以名車代步，就跟熱戀中的情侶一般甜蜜。但根據日本最強狗仔《週刊文春》的報導，橫濱男的前妻卻因兩人的不倫戀，身心受到嚴重打擊，已在近日正式向福原愛提出控告，並提交福原愛過往寫給橫濱男的情書與LINE的對話截圖作為證據，求償1100萬日圓。而消息一出後，再度於網路上引發話題。

事實上，福原愛寫給橫濱男的求書內容早在今年4月就曾被公開過。她除了使用可愛的企鵝圖案信紙外，還密密麻麻的寫了滿滿4張；文章一開頭福原愛便體貼的表示：「今日辛苦了」，接著向橫濱男提到：「在各式各樣的人離開我，或出於好奇接近我的情況下，只有你一如既往地平等對待我、珍惜我」、「前幾日我也說過，如果沒有你，我絕對不會走到今天，一直撒嬌，對不起」、「之後我離婚的消息公布後，會不會又引起騷動呢？雖然很擔心，但我想要堅定地往前走。7月在各種意義上都很辛苦，體力和精力都被削弱，不過我們還是互相加油吧！」另外，福原愛還在信件尾端屬名「最喜歡你笑容的小愛 上」，並期待兩人再度相見的日子。

而當時日本媒體便推測，此信疑似是在6月時所撰寫，當時被橫濱男前妻發現後，還直接打電話向福原愛質問兩人的關係，福原愛當下雖聲稱「兩人只是工作商量的關係」，但沒多久後橫濱男便與妻子分居並離婚。

對此，福原愛的律師僅表示：「官司正在進行中，不便回應。但會在法庭上澄清事實」。