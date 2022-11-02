周二美股開高走低連跌第二天，數據顯示美國製造業增長疲弱，但就業市場仍然穩固，使聯準會可能有足夠理由開始縮減升息幅度的希望變得黯淡。費城半導體指數逆勢收高。

9月職缺數意外增加，顯示聯準會為了抑制居高不下的通膨進行了一連串激進的升息，但美國經濟對勞動力的需求依然強勁。

投資人一直緊盯著勞動力數據，以了解就業市場是否有任何疲軟跡象，因薪資壓力緩解和需求冷卻有助於降低通膨，讓聯準會有理由在12月會議以升息50個基點開始放緩緊縮速度。

市場對就業數據高度關注，蓋過了黯淡的製造業數據。調查顯示，因利率上揚導致商品需求降溫，美國10月製造業創下近兩年半來最疲弱的增長。

聯準會即將於美東時間周三下午2點發布11月政策會議聲明，市場認為升息75個基點已經沒有懸念，投資人將密切關注政策聲明釋出的任何信號，以及聯準會主席鮑爾會後是否談到央行正在考慮降低升息幅度。

★主要指數

道瓊指數跌79.75點或0.24%，收32,653.20點。

標普500指數跌15.88點或0.41%，收3,856.10點。

那斯達克指數跌97.30點或0.89%，收10,890.85點。

費城半導體指數漲18.30點或0.77%，收2,402.75點。

★消息

避險基金思睿駐港首席經濟學家洪灝於亞洲時間周二（11月1日）近中午時在推特上發文表示，「聽聞」中國已經設立復工委員會，由中共中央政治局常委王滬寧領導，該委員會正在審查美國、香港和新加坡的新冠疫情數據，以評估各種重新開放的情境，目標是在2023年3月重啟邊境。

根據美國勞工部公布的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）結果，9月職缺數由8月的1028萬個增至1071.7萬個，遠超出市場預估的980萬個。

ISM美國10月製造業指數為50.2，較9月份的50.9下滑，並創下2020年5月以來新低。

S&P Global美國10月製造業採購經理人指數（PMI）終值從8月的52下滑至50.4，但高於初值和經濟專家預估的49.9。

美國10年期公債殖利率下跌2.7個基點，報4.05%，對利率更為敏感的2年期債息上漲4.4個基點，報4.5447%。美元指數小漲。

受中國可能解封的消息激勵，周二美國期油上漲1.84美元或2.13%，收在每桶88.37美元。布蘭特期油上漲1.84美元或1.98%，收於 每桶94.65美元。

美國各交易所總成交量為111.1億股，過去20日均量為114.5億股。