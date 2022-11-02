★分析

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，就明天的聯準會來說，更受關注是升息後的發言，市場想知道他們是否會開始轉向鴿派？他們是否開始定位轉向計畫？他們是否會暗示可能在12月升息50個基點並在2023年初結束升息？今天市場下跌，是因為有點擔心聯準會明天會像「唱片跳針」（broken record）一樣重複先前的論調，或不惜一切代價保持謹慎。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，就業市場意外強勁，這就是市場擔心的事，我們知道聯準會想要讓勞動力市場降溫、讓人力招聘放緩，這樣經濟裡的需求才會下降，才有助於抑制通膨。就業看起來確實強勁，這給股市帶來一些壓力。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，能源股收漲0.99%，漲幅最大。未經證實的報導指出中國正在考慮取消其嚴格防疫規定，原油價格應聲上揚，給能源股帶來提振。通訊服務類股跌1.81%，非必需消費類股跌1.35%，科技類股跌0.86%，表現最疲弱，科技巨頭此前公布的財報不盡理想以及聯準會的激進升息，持續給成長型股票帶來壓力。

受中國可能鬆綁清零政策的消息激勵，由中概股組成的那斯達克金龍中國指數勁揚3.83%，收在4,822.74點，京東ADR漲3.08%，阿里巴巴漲3.59%。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉和Meta收高，終場分別小漲0.12%和2.19%。蘋果收跌1.75%，微軟跌1.71%，亞馬遜跌5.52%，Alphabet跌4.27%，網飛跌1.76%。

道瓊指數成分股方面，摩根大通漲1.80%，漲幅最大；其次為高盛 漲1.18%。蘋果跌1.75%，跌幅排第一，其次為微軟。

主要晶片股漲多跌少，恩智浦漲3.95%，應用材料漲1.70%，德州儀器漲1.41%，美光漲1.40%，輝達漲0.34%，高通跌0.28%，英特爾跌0.46%，超微跌0.67%。

★焦點股

特斯拉漲0.12%，收在227.82美元，盤中一度上漲逾4%，媒體報導其電動貨車Cybertruck將於2023年底投入量產。

推特仍然暫停交易。特斯拉執行長、全球首富馬斯克在完成收購推特的交易後火速採取一連串變革，在開除執行長、財務長等4位高層後解散整個董事會，現在又宣布推特將對擁有「藍勾勾」身份認證的用戶每月收取8美元，以開拓新財源。此外，數家外媒接連報導馬斯克準備大規模裁減推特人力，但尚未得到馬斯克本人或推特證實。

優步（Uber Technologies）上季淨損大幅縮小且本季展望樂觀，股價飆漲11.97%，帶動同業Lyft漲3.48% 和DoorDash漲3.61%。該網約車巨頭在盤前發布財報，其第三季營收年增72%，為83.4億美元，優於市場預期的81億美元。淨損為12.04億美元，較去年同期的淨損24.39億美元大幅縮小。稀釋後每股虧損為0.61美元，超出市場預估的每股虧損0.18美元。優步預期第四季總訂單額介於300億～310億美元，年增23%～27%，並預估調整後EBITDA介於6億～6.3億美元。

輝瑞收漲3.14%，在新冠疫苗加強劑和新冠口服藥等產品銷售帶動下，該製藥大廠上季營收獲利均優於市場預期，並上修全年財測。此外，輝瑞亦上修新冠疫苖全年銷售預測。

禮來（Eli Lilly）收跌2.63%，受美元升值影響，該跨國製藥商第三度下修全年獲利預測，將全年調整後每股盈餘目標從介於7.90～8.05美元調降至介於7.70～7.85美元。禮來表示，強勢美元對公司造成的衝擊高達3億美元。

超微（AMD）收跌0.67%，盤後大漲逾6%，該晶片大廠上季營收獲利不如市場預期，但看好數據中心業務前景並承諾在支出方面將謹慎節流。

★台股ADR

台積電ADR漲0.05%，收61.58美元，換算台股價格為396.32元。

聯電ADR漲1.01%，收5.99美元，換算台股價格為38.55元。

日月光ADR漲0.79%，收5.13美元，換算台股價格為82.54元。

中華電信ADR跌3.23%，收33.30美元，換算台股價格為107.16元。