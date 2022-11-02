瞄準登山族群對於安全的需求，中華電(2412)繼日前推出以每一裝置每日租金100元的親民價格鼓勵用戶體驗與使用「Garmin inReach衛星通訊服務」日租服務方案後，最新宣布將進一步於日租服務方案上市的第一年，直接補助一半的裝置日租金，讓民眾每天只要50元，就能搶先使用「Garmin inReach衛星通訊服務」帶來的安全保護。

中華電總經理郭水義表示，為了善盡企業社會責任並達到ESG永續環境目標，中華電計畫提供高達1萬天的補助金額，並攜手百岳登山用品、山旅戶外及戶外安全推廣協會等三家山友社團共襄「善」舉、積極推廣，以實際行動響應政府「向山致敬」的政策，並力挺山友，為安全登山盡一份心力。

中華電指出，為了給國人更好的登山環境，並響應政府於民國108年宣布的「向山致敬」開放山林政策，以吸引國內、外山友走向台灣山岳，親近自然，近年來投入上千人力至偏遠山區建設行動通信網路，積極提升全台行動通訊涵蓋率，對強化廣大偏遠的深山涵蓋，更是不遺餘力。

此外，為了進一步提供民眾登山時的綿密通訊，中華電近年陸續引進一系列衛星服務，如Inmarsat海事衛星行動通信服務與Thuraya(舒拉亞)衛星電話服務，於今年10月3日偕同Garmin獨家推出「Garmin inReach衛星通訊服務」，以覆蓋全球的低軌道衛星-銥衛星為其通訊系統，在行動服務無法提供時，讓民眾能透過衛星取得聯繫。若遇緊急狀況時，也能發出SOS緊急訊息，通報急難救援單位予以協助。