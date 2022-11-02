俄羅斯總統普丁的健康再度成為關注焦點

好幾個月來，隨著俄羅斯總統普丁露面，經常出現身體顫動的狀況，有關他健康不佳的傳聞甚囂塵上。如今外洩的爆炸性克宮間諜文件似乎證實，70歲的普丁的確罹患了早期帕金森氏症和胰臟癌。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《太陽報》（The Sun）1日報導，多年來，普丁的健康狀況一直是西方情報機構追蹤的焦點之一，而相關情報指出，他有嚴重的健康問題。據信他身邊有醫療團隊，密切監視他的健康。

而其中最受矚目的，就是英國情報機構軍情六處（MI6）前處長迪爾羅（Richard Dearlove）說，由於健康問題，他可能會被送往療養院，並將在2023年下台。

最近普丁露面時，手背上經常有接受靜脈注射的痕跡，傳聞說，他因為罹癌而疼痛不堪。如今外洩的電子郵件顯示，1名接近克宮的俄羅斯情報消息人士似乎證實，普丁已被診斷出早期帕金森氏症和胰臟癌。

「我可以證實，他被診斷出帕金森式症，」這名俄羅斯安全部門內部人士在電子郵件中說，「但這事實將被千方百計否認並隱藏。」郵件中說，普丁經常重度使用各式類固醇，還有新開發的止痛注射劑，以遏阻最近被診斷出的胰臟癌擴散。

「這不僅導致很大的痛苦，也造成普丁臉上浮腫和其他副作用 ，其中包括失憶等。」此外，信中說，在他的親信圈裡，有傳言說，除了逐漸擴散的胰臟癌外，普丁還有前列腺癌。

然而，克宮官員始終否認，普丁的健康有任何問題。而他也一直以自己的「強人」形象自豪，但近年來種種戲劇化改變的跡象促使各方推測，他的健康可能出了嚴重問題。

他在俄烏戰爭期間公開亮相時，經常顯得上氣不接下氣，說話結巴，或是看起來筋疲力盡，而這點燃了烏克蘭和西方能看到他快快下台的希望。