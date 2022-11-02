好幾個月來，隨著俄羅斯總統普丁露面，經常出現身體顫動的狀況，有關他健康不佳的傳聞甚囂塵上。如今外洩的爆炸性克宮間諜文件似乎證實，70歲的普丁的確罹患了早期帕金森氏症和胰臟癌。
據《每日郵報》（Daily Mail）和《太陽報》（The Sun）1日報導，多年來，普丁的健康狀況一直是西方情報機構追蹤的焦點之一，而相關情報指出，他有嚴重的健康問題。據信他身邊有醫療團隊，密切監視他的健康。
而其中最受矚目的，就是英國情報機構軍情六處（MI6）前處長迪爾羅（Richard Dearlove）說，由於健康問題，他可能會被送往療養院，並將在2023年下台。
最近普丁露面時，手背上經常有接受靜脈注射的痕跡，傳聞說，他因為罹癌而疼痛不堪。如今外洩的電子郵件顯示，1名接近克宮的俄羅斯情報消息人士似乎證實，普丁已被診斷出早期帕金森氏症和胰臟癌。
「我可以證實，他被診斷出帕金森式症，」這名俄羅斯安全部門內部人士在電子郵件中說，「但這事實將被千方百計否認並隱藏。」郵件中說，普丁經常重度使用各式類固醇，還有新開發的止痛注射劑，以遏阻最近被診斷出的胰臟癌擴散。
「這不僅導致很大的痛苦，也造成普丁臉上浮腫和其他副作用 ，其中包括失憶等。」此外，信中說，在他的親信圈裡，有傳言說，除了逐漸擴散的胰臟癌外，普丁還有前列腺癌。
然而，克宮官員始終否認，普丁的健康有任何問題。而他也一直以自己的「強人」形象自豪，但近年來種種戲劇化改變的跡象促使各方推測，他的健康可能出了嚴重問題。
他在俄烏戰爭期間公開亮相時，經常顯得上氣不接下氣，說話結巴，或是看起來筋疲力盡，而這點燃了烏克蘭和西方能看到他快快下台的希望。
文章來源：Vladimir Putin 'DOES have Parkinson's and pancreatic cancer, leaked Kremlin spy documents claim'
文章來源：Bombshell leaked spy docs suggest Putin DOES have Parkinson’s and cancer… and is ‘stuffed full of steroids’
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。