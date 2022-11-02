台灣房市轉空氛圍漸濃，根據房屋物件網站樂屋網統計，今年以來中古屋降價求售物件倍增1.2倍以上，分析背後主因在於國內外政治情勢動盪，俄烏戰爭持續、台海緊張局勢升高，加上央行持續升息、疫情等因素，導致屋主紛紛降價求售。

根據鏡週刊報導，樂屋網資料顯示，該平台過去每月降價物件量，原本都在6千至7千多件左右，但從今年3月起，降價物件一口氣來到8千多件，今年5月開始更一舉突破萬件，此後幾個月降價物件均逾萬件，統計9月待售物件近1.4萬件，與今年1月6200多件相比，成長高達124％。

另根據591新建案資料，統計第三季全台六都加新竹地區新建案平均開價，從上一季的至54.8萬元下降至53.6萬元，季減幅度2.2％，創下疫情爆發後2年來，首度出現建商開價下滑的情況。其中又以台北市下滑幅度最大，修正幅度超過一成，每坪開價從上季單坪124.9萬元下滑至108.3萬元。

從買賣移轉棟數來看，6都10月買賣移轉棟數也全面衰退，統計資料為1萬7096棟，月減6.9%、年減28.2%。

近期房市價量表現出現異常訊號，戴德梁行董事總經理顏炳立日前發表房市新觀點指出，今年第一季房市本來是「市價賣不掉、低價買不到，買方不任性、賣方不認命」，經政策打房後，「第四季只剩下無奈與等待」。