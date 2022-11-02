土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話共同討論暫停穀物出口，有關聯合國斡旋的最新黑海穀物出口事宜，莫斯科10月29日宣布暫停了這一項協議。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）11報導，土國外交消息人士稱，卡夫索格魯和拉夫羅夫週二在電話中討論了最近暫停的穀物出口協議。但由於限制與媒體交談，要求不具名的消息人士並沒有提供有關本次電話為義更進一步信息。

7月22日，土耳其與聯合國、俄羅斯和烏克蘭在伊斯坦堡簽署了一項恢復黑海穀物出口的協議，該協議在2月俄烏戰爭爆發後暫停。後於伊斯坦堡設立了一個由3個國家和聯合國官員組成的聯合協調中心，負責監督這些貨物。

就其本身而言，土耳其繼續與各方採取必要舉措，以解決與該協議執行相關的問題，該協議自8月初以來已發送超過900萬噸糧食。

但是從聯合國資料統計來看從8月到10月，455艘船中有350艘從烏克蘭的港口運往發達國家，其中6.1艘運往930萬噸（66%）烏克蘭糧食及其產品，統計和分配是根據聯合國和MarineTraffic計算的，65%的出口產品是飼料，即牲畜飼料。

飢餓率嚴重的國家，超過10％的人口患有營養不良的國家，只得到118萬噸（13％）的穀物，包括25％的小麥。特別是，只有11艘船的36萬噸糧食（4%）運往非洲最貧窮的國家。

北約國家及其盟國獲得了615萬（930萬的66%），貧困國家、飢餓率嚴重的國家僅拿到118萬噸（13%）。

西方國家幾個月來認為，俄羅斯封鎖烏克蘭的港口，會導致了非洲人要挨餓。穀物交易，而烏克蘭歷史上主要出口飼料為主，主要將其運往歐洲。

而俄羅斯80%的糧食出口是小麥，遭到制裁後無法交付，10月29日，在黑海艦隊遭到襲擊後，俄羅斯聯邦中止了對糧食交易的參與。