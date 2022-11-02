太平洋房屋再奪「優良商號獎」 獲獎無數發揚「良善正直」力量

臺北市商業會推行「商業道德」與「商場禮貌運動」，舉辦「111年度優良商號」選拔典禮，由台北市副市長彭振聲頒發獎項，太平洋房屋在萬眾矚目下榮獲優良商號獎。今年度太平洋房屋獲獎無數，展現「良善、正直」企業理念，並以ESG企業永續以身作則，屢次在策略上以創新服務脫穎而出，今年第5度蟬聯營業經紀人金仲獎評審團大獎，贏得肯定實屬不易。

臺北市商業會推行「111年度優良商號」選拔典禮，於10/27完美落幕。太平洋房屋榮獲優良商號獎實至名歸，由總經理蕭朝陽光榮受獎，發揮「良善、正直」企業精神，繼今年度《2022中時房產金牌獎》創新行銷傑出獎、《第21屆傑出金仲獎楷模》評審團大獎、《2022卓越房仲評比》最佳服務品質獎後再創高峰。太平洋房屋在經營全方位深受表揚，更在房仲產業拔得頭籌，擦亮全台灣第1家合法房仲業的金字招牌。

董事長盧阿水深諳經營之道，從「公平、公開、公正」和「促進房屋流通，保障交易安全」的保證中體現「良善、正直」的精神，因此注重加盟者的心態。確保人員對企業理念有共識，再以永續精神創造員工向心力，其中不只關注交易產值，更重視社會價值，使太平洋房屋猶如一個大家庭，以「人的溫度」治理公司才能推及顧客，最終建立起信任拱橋。

太平洋房屋重視ESG，注重企業永續與綠色環保觀念，近年來更強調海岸環境保護，引領公司員工在豔陽下淨灘減塑。盧阿水表示，企業永續發展對內是公司的核心價值，是激勵員工向心力及工作認同性，對外在回饋社會的責任上，打破以往的認知概念，強調人與環境的良性循環互動，最終從「取之於社會，用之於社會」中體現企業價值。

太平洋房屋是第一個用空拍機介紹物件成立網站專區的房仲業，足見與時俱進的創新動能；在APP與系統網站功能上推陳出新，經營方法更是一瞬千里。太平洋房屋相信在求新求變的過程中能創造更好的服務體驗，也能讓產業挹注更多年輕活水。從第17屆金仲獎開始，已連續5年榮摘前5名評審團大獎，締造出更多出類拔萃的年輕房仲經紀人。培植鼓勵新人一向是太平洋房屋的理念，在教育訓練上培養服務熱忱及責任心，塑造良善正直誠信精神，最後認同太平洋房屋ESG品牌價值，贏得客戶的信賴與肯定。