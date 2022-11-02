今年36歲的中鋒「魔獸」霍華（Dwight Howard）仍是自由球員，他公開表示想要加入衛冕軍金州勇士，以他的老兵智慧來指導年輕長人懷斯曼（James Wiseman）。霍華在名人堂球星沙普（Shannon Sharpe）的節目說：「他們需要大個子，我知道他們有魯尼（Kevon Looney），他們還有懷斯曼，但我可是霍華，懷斯曼可以從我身上學到太多東西。」

霍華雖已不復當年勇，畢竟很少人像他那樣擁有5次籃板王、兩次火鍋王、3次最佳防守球員的豐富防守經驗。懷斯曼是勇士2020年以榜眼籤選來的7呎大漢，值得好好栽培。

「我可以教導懷斯曼如何防守，如何蓋火鍋，我認為在體型和運動力方面，他是大衛羅賓生（David Robinson）類型的球員，我有很多東西可以教他。」

名人堂中鋒「夢幻」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）退役後也熱心把畢生所學傳授給年輕球員，獲得他指點的名將包括姚明、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）以及霍華。

除此之外，霍華自認還能在場上發揮作用，「我可以單擋掩護，給予柯瑞（Stephen Curry）、湯普生（Klay Thompson）更多投籃空間，格林（Draymond Green）和我都可以擋切。」霍華也坦言很想再爭一次總冠軍，因為湖人那座冠軍是在防疫隔離泡泡裡拿到的，讓他始終有點遺憾，他希望在球迷眼前登頂，參加盛大的奪冠遊行。