大貓熊團團來台14年，近日身體不適疑似罹患腦部腫瘤，大陸將派專家來台協助救治，但日前農委會副主委黃金城卻稱「如果有必要（大陸）可以拿回去」，引起各界不滿， 雖後來解釋是口誤，國民黨立委洪孟楷仍痛批農委會應為冷血，要求為此發言道歉。

洪孟楷今（2）日在臉書表示，大貓熊團團不是物件，而是生命，牠來台生活14年，生下圓仔跟圓寶，如今被診斷有腦部腫瘤，可能活不了多久了，讓大小朋友們都感到相當難過，黃金城竟說出冷血發言。

「生病快死了就踢回去？」洪孟楷指出，既然農委會主委陳吉仲說黃金城是口誤，那是否應該為失言道歉，「重點是態度，到底我們把大熊貓團團當成展演品還是生命、我們的家人？」

洪孟楷強調，現在團團需要的是全力協助，待大陸熊貓專家提供諮詢後，不論是要接回大陸治療，或是留在台灣安享晚年，農委會都應該展現積極態度，不要再讓國人誤會、失望。