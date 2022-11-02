泡麵免費吃！網紅蔡阿嘎「撿便宜大師」系列影片日前最新一集介紹台灣可以吃霸王餐還不犯法的好地方，是位在南投、彰化、高雄的廟宇，其中蔡阿嘎等人到南投中寮石龍宮時，驚呼這裡提供的泡麵比7-11來得齊全，還全部免費。

蔡阿嘎昨天在YouTube貼出影片，和老婆「二伯」造訪南投中寮石龍宮，參拜完後廟方提供各種泡麵供民眾享用，攝影師看到整牆的泡麵驚呼「種類比7-ELEVEn還齊全」，蔡阿嘎與老婆也選了一碗泡麵來吃，透露有許多人會來石龍宮拜六合彩，相當有名。

南投中寮石龍宮有一大片泡麵牆，供民眾享用。(翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life)

接著蔡阿嘎坐下來品嘗泡麵，笑說吃一吃簽樂透比較會中，快吃完時還喊著「湯不要喝完，開始在浮了」，一旁大嬸聽到後馬上轉頭問「浮什麼，浮什麼啦」，蔡阿嘎指著殘留麵條說浮出「20」，大嬸接著回「這樣好，我今天簽了會中」。

大嬸聽到蔡阿嘎說他的泡麵碗裡浮出20，開心喊「這樣好，我今天簽了會中」。(翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life)

不只吃免費，蔡阿嘎與老婆「二伯」也帶了一箱泡麵送給廟方結緣，說這裡很多人會帶泡麵來拜，拜完可以帶回家吃保平安，或者留在廟裡給其他人吃，成為「善的循環」。之後蔡阿嘎等人又造訪彰化的福榕宮泡麵土地公廟、高雄大崗山超峯寺以及田寮石頭廟，都有免費提供泡麵跟便當給大家享用，每天供應且沒有條件限制，開心就好。