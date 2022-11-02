校園防疫新制11月7日起實施，學生接種未滿三劑者不用周周快篩，但教師未滿三劑卻須周周快篩，教團質疑這有擾民之嫌。教育部長潘文忠今天表示，指揮中心讓24個場域的參加者不用打3劑就可進入，但工作人員或服務人員則未放寬，並不是只針對教師。

教育部昨日公布11月7日起「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情調整防疫措施QA」，學校得視場域性質（游泳池、室內各場館、餐廳、宿舍等）及活動需要，自行決定體溫量測等健康監測方式，也就是說不再強制規定「學生進校門須體溫監控」。

不過11月7日新制仍要求學校教師接種未滿三劑者須周周快篩，學生接種未滿3劑者卻不用周周快篩。全國教育產業總工會認為，當初學生尚未接種疫苗時，指揮中心應是基於保護學童之理由，遂要求學校教師接種未滿3劑者須周周快篩，但如今12歲以上學生已接種3劑，時空已不同，教師卻仍被要求周周快篩。

有基層老師向全教產反應，憲法有規定人民有納稅、服兵役、受國民教育之義務，但並無接種疫苗之義務，且mRNA疫苗之安全性已遭質疑，尤其，12歲以下學生接種並未滿三劑且不用週週快篩，但是接種未滿3劑的教師卻須週週快篩，有擾民之嫌，且對師生有不平等對待。

對此，潘文忠回應，11月7日起，指揮中心放寬24個場域（如學校、補習班、健身中心及一些公共場所）參加者不用打三劑就可進入，但對於工作人員或服務人員仍要求要打滿3劑，否則要周周快篩，並不是只針對老師而已。如果指揮中心對這24場域的工作人員及服務人員的接種計次規定放寬，教育部會配合辦理。