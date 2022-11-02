慧智基因(6615)引進羅氏診斷AVENIO Tumor Tissue Comprehensive Profiling(CGP)Kit全方位癌症基因檢測組分析套件，讓台灣癌症患者可在一次檢測中，得知324個癌症相關基因DNA變異，且包含與標靶藥物、免疫治療和癌症預後相關資訊，三級分析採用NAVIFY Mutation Profiler資料庫含台灣FDA核准藥物資訊。尤其檢體直接在台灣實驗室進行檢測，更可縮短報告等待時間。

慧智基因自今年上半年推出HRD主要針對卵巢癌、乳癌和前列腺癌以來，再推出CGP更是適用於全部種類的實體腫瘤，有別以往一次只檢測一個基因，CGP一次檢測324個基因，不僅讓醫師可以在更短的時間內得到更全面的資訊，並更可節省珍貴的檢體。從國際的趨勢來看，相信CGP基因檢測將是未來癌症基因檢測的主流，也會有更多癌友可透過CGP檢測受益。

慧智基因總經理洪加政指出，藉由慧智基因的在台檢測經驗及服務，加上羅氏診斷的CGP套組產品、分析平台以及NAVIFY Molecular Tumor Board平台，將國際的品質帶入台灣。CGP基因檢測提供了最新的突變點位資訊，加上慧智基因給予癌友最完整的檢測服務，提供醫師最完整的資訊。

洪加政強調，慧智基因率先與羅氏診斷在台灣合作推出在地化CGP基因檢測，代表慧智基因已有能力將國際級的檢測在台灣進行。這項檢測服務，除了增強慧智基因在癌症領域能力外，更可提供醫師更快更及時的檢測內容。慧智基因已發展多種癌症基因檢測，提供臨床端各種需求，從液態切片到組織切片，再到臨床治療上的使用，此次推出的完整服務，是慧智基因與多家醫院和研究單位累積下來的發展能量，希望能為台灣的癌症基因檢測提供更全面的服務。

羅氏大藥廠旗下的基準醫學(Foundation Medicine)早在台灣提供美國FDA認證的全方位癌症基因檢測(CGP, Comprehensive Genomic Profiling)多年，讓醫師獲得更多資訊。而羅氏Foundation Medicine AVENIO Tumor Tissue CGP tissue Kit套組推出，使得CGP基因檢測除了可外送至國外檢測，也可選擇在台灣本地實驗室內進行CGP基因檢測，提供醫師多一項選擇。

癌症一直高居國人十大死因之首，目前已知癌症與基因相關性高，患者癌症狀態不一，基因突變不同，治療的成效也因人而異。CGP檢測是一種利用次世代定序的檢測方式，在單一檢測過程中檢測數百個具有科學文獻證據的基因及基因特性，依據不同基因突變，可以提供臨床端更多突變點位相關的資訊。