10月以來，外資對緯穎(6669)買多賣少，今早緯穎股價開高，一度突破季線及半年線反壓。根據昨天出具的前3季財報，累計前三季合併營收、稅後淨利及每股盈餘均已超越2021全年各項數字。美系外資給予「買進」評等，今早緯穎將舉行3Q法說會。

外資指出，緯穎第三季度業績分別超過法人預期2~4成，原因是銷售強勁，以及優於預期的非營業收益挹注。展望4Q，其銷售額可能會進一步上升，考量到市場持續的數據流量增長、客戶足跡擴展/新數據中心擴建呈上升趨勢，大客戶陸續表明資本支出將繼續增長，均有助於緩解投資者對前景的擔憂。

緯穎第三季合併營收達新台幣796.74億元，年增76.0%。營業淨利為48.77億元，稅前淨利為54.46億元，稅後淨利為43.16億元，每股盈餘為新台幣24.68元。營收、獲利金額及每股盈餘均創歷史新高。第三季單季毛利率與去年同期相比維持在8.1%，營益率年增0.1個百分點至6.1%，稅後淨利率創歷史新高，年增0.9個百分點至5.4%。

累計前三季合併營收達新台幣2054.36億元，年增51.3%。毛利率與去年同期相比維持在8.1%。營益率年增0.1個百分點至6.0%，稅後淨利為新台幣102.24億元，稅後淨利率年增0.6個百分點至5%。每股盈餘為新台幣58.48元，高於去年同期的34.51元。累計前三季合併營收、稅後淨利及每股盈餘均已超越2021全年各項數字。

展望第四季，因全球數位轉型浪潮下，雲端服務、視訊會議、AI、元宇宙等相關應用需求大幅增加，資料中心產業持續成長。公司樂觀看待供應鏈逐步穩定，有利公司存貨下降與營運資金需求壓力舒緩。在台灣、北美與東南亞自有產能持續擴張以分散斷鏈風險，維持營運穩定及彈性。