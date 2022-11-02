在人們越來越寄望聯準會逐步放緩升息腳步之下，歐洲股市周二收漲在近七周新高點。

周二歐洲Stoxx 600指數收盤上漲2.41點或0.58%，為414.61點。礦業股和零售股領漲。

投資人認為聯準會將在周三升息75基點(3碼)，但是持續寄望在12月會有較小的50基點升息。

HYCM市場分析師Giles Coghlan說，所有的目光都聚焦在聯準會；如果聯準會出現令人意外的鴿派立場，預計風險資產將大幅走高，美元將大幅走低。

優於預期的財報季表現，協助歐股升高，但市場仍擔心，在歐洲央行(ECB)誓言以更多緊縮來打擊高通膨之下，歐元區將滑進衰退。

社群媒體上流傳的未經證實傳言，稱中國計畫在明年三月從嚴格防疫管制中重啟經濟，引起投資人紛紛買進在中國業務較重的奢侈品股。

包括LVMH集團、開雲集團(Kering)、酒商保樂力加(Pernod Ricard)，以及愛馬仕都上漲在1.9%至3.0%之間。

隨著石油和工業金屬的價格因疲弱美元而上漲，礦業股升3.4%，油氣股升1.7%。

Coghlan補充表示，社群媒體傳來中國即將鬆綁清零政策，那些渴望從中國獲得好消息的人終於鬆了一口氣。

科技投資公司Prosus大漲9.3%，報48.14歐元；針對即將出脫騰訊剩餘28%持股的傳聞，該公司正式提出否認。

義大利西雅那銀行(Monte dei Paschi di Siena)升4.9%，報2歐元；該行表示，高達25億歐元的增資活動，已進行93%。

荷蘭特種化學生產商DSM下調今年獲利預期之後，股價下跌4.0%。