高端近期公布疫苗採購價格，一劑平均價為840元，同時中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也強調「高端採購單價比BNT和莫德納低」。對此，前立委郭正亮翻出，丹麥在去年採購與高端同樣使用次蛋白技術的Novavax疫苗的價格，直呼聽到高端採購價比較低的說法「真的快吐血了」。

高端公司10月31日公布疫苗採購合約內容，總價金為40.3億元，單劑量和多劑量每劑售價分別為881元和810元，換算平均價格840元

郭正亮昨（1）日在時事評論員朱學恒的直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》表示，他找到了在去年8月Novavax尚未上市、丹麥當時下訂的採購價格，「（平均）一支20美元」，郭解釋，因為丹麥人口不多（585萬），因此只買了28萬劑，若大量購買，價格當然一定更便宜。

郭正亮認為，Novavax的價格可能就只有高端的一半，他也指出，Novavax是公認做了三期試驗的次蛋白疫苗，而雖然跟高端是同一個技術，但外界公認Novavax的技術比高端好，此時朱學恒也補充「因為它（Novavax）的佐劑是獨門開發」。最後郭感嘆，Novavax的價格是高端的一半，指揮中心還稱其採購價格比較低，讓他「真的快吐血了」。