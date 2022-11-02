國民黨文傳會義務副主委、新竹東區市議員候選人何志勇。（資料照／陳君瑋攝）

中廣與蓋洛普徵信日前公布新竹市長最新民調，民眾黨候選人高虹安與民進黨候選人沈慧虹都是25.96％，國民黨候選人林耕仁則以14.04％墊底。曾擔任馬英九基金會學堂籌備委員及論壇專欄作家、現為國民黨文傳會義務副主委、新竹東區市議員候選人的何志勇表示，沈在40歲以下的年輕族群支持度遙遙領先，所以藍營千萬不能忽視年輕人的影響力，國民黨若想生存就必須擁抱年輕人。

中廣與蓋洛普徵信10月31日公布新竹市長最新民調顯示，高虹安與9月份相比變化不大，從26.01%稍減為25.96%，林耕仁從14.25減為14.04%，但沈慧虹卻從18.22%大幅飆升為25.96%，追上高並與其打成平手；且沈在40歲以下年輕族群支持度以35.88%遙遙領先對手，其次是高22.92%、林8.8%。

何志勇今（2）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，新竹人口結構正在快速改變，尤其眷村長者快速凋零，眷村改建後更多外地人搬來，即使眷村第三代，政治傾向也與上一代大不同，這就是台灣政治發展的現況。

針對沈慧虹在年輕族群民調大幅領先，何志勇坦言，他一直在跟藍營長輩們講，千萬不要認為「年輕人不出來投票是他家的事」，因為國民黨要想生存下去，就必須擁抱年輕人。何指出，國民黨想獲得年輕人認同，首先要提出青年關注的議題如E-bike；其次是要善用網路空戰，因為年輕人根本不在傳統的造勢及宮廟活動；第三是要把國民黨新竹市長候選人林耕仁拉到台北，一起合辦全國性記者會，以補足其空戰的不足。