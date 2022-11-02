受連日豪雨及日前地震影響，國道1號南下10.1公里處汐止段昨日上午發生邊坡走山，幸無人受傷，但一度造成交通回堵，交通部預計4日傍晚可修復。部長王國材今表示，該處邊坡被列為C級邊坡，代表「沒有明顯不穩定」卻仍然滑落，會檢討監測的方式。

王國材指出，國道全線有2560多處邊坡，其中597處為C級，代表沒有明顯不穩定，而國道目前沒有A級或B級的不穩定邊坡。王說，這次滑落的邊坡位在順向坡，設有偵測器，下雨地震容易滑落。

王國材坦言，會檢討邊坡的監測方式，例如過去是在邊坡下緣偵測，但邊坡進水區很大，各地的雨水累積都可能跑來，偵測範圍應該擴大，順向坡上緣也要偵測。他強調，高速公路局在監測和管理方面做得不錯，這次是突發狀況，但內部還是會理解和檢討。

立委李昆澤質疑，該邊坡10月18日才因降雨達豪雨等級，進行特別巡查作業，經相關專業技師現場勘查後，並無明顯缺失或不穩定，該處也設置28支監測儀器，今年的數值也都在標準內，卻仍發生意外。

李昆澤建議，交通部應通盤檢討邊坡分級，細分、納入各種風險因素，並加強巡檢作為，加強巡視。