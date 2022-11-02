被網友封為「最美禮生」、「通靈神女」、「翹臀美姬」的性感網紅林甄馨，過去曾透露屬於「特殊體質」，能感應到一般人無法感應的事情，原本打算在10月29日前往南韓梨泰院歡度萬聖節的她，自爆曾聽到「有種聲音叫我們別去」，意外逃過踩踏事故，事後她將這件事PO到網路上分享，卻遭到大批酸民攻擊。對此，她終於不忍了，在昨日晚間發出聲明，打算向酸民提告。

林甄馨日前曾在社群平台上發文，透露自己本來要在韓國歡度萬聖節，事先還訂好了高中生制服準備去梨泰院，「後來我直覺告訴我，總覺得有種聲音叫我們別去…會有不好的事情發生…後來我也就取消了行程，所以就提早回台灣了！」豈料隨後就發生梨泰院踩踏慘案，讓她相當震驚，也希望未來不再有憾事發生。

沒想到此文一出後，竟遭到大批酸民留言，讓她無奈解釋，自己在當時確實感覺到很重的戾氣，所以才沒去梨泰院，但她也強調自己不是預言家，只是偶爾會感受到好跟不好的人事物，希望大眾不要過度揣測。不過即使如此，仍止不住大批酸民的攻擊。

時隔一日，林甄馨終於不忍了，昨日晚間再度發出聲明，表示「關於這次韓國事件大家都很難過都是不願意看到的。我希望不明究理的人，不了解所有狀況不理智的人士，網路毀壞我名譽以及人身攻擊不實的毀謗一律截圖提告，請自重。」最後她還特別標註「#刑法310條第2項，加重誹謗罪的告訴」提醒酸民別再得寸進尺。