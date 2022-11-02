海軍參謀長蔣正國上午說明建造輕型巡防艦的原因，主要是共艦在台海增加固定巡弋艦隻，我方在人力、油料與後勤補保上，都造成消耗。例如，在人力消耗上，中共巡弋常用的056A型，艦上官兵僅70人，其他兩型共艦，各約162、180人；而我都是派主力戰艦巡弋應處，我戰艦紀德級艦上官兵有300人，其他型主力戰艦約200人，所以在人力消耗不成比例。

另蔣正國說，因為我艦型大、油料消耗也大，後勤補保也是消耗大。此外，我濟陽艦非常老舊，值勤官兵非常辛苦，所以建立新型輕型巡防艦。

海軍因做不出4500噸新一代巡防艦，改建造兩艘2000噸型輕型巡防艦，防空與反潛型的原型艦各一艘，未來還要建10艘。

多位立委關切為什麼輕型巡防艦不另起新案，而是修訂延用新一代巡防艦案？蔣正國說，因為起新案，建案時程要兩年時間。

另蔣正國說，中共巡弋台海052D艦，7000噸的大型共艦也來過台海，但主要是以小型艦巡弋台海，而海軍考量的就是海象的耐波性。蔣正國說，中共8月軍演，也有派052D型，我都派康定級或成功級跟監。

由於造船廠擔心建造期程太短，蔣正國說，海軍規畫時留有預量時間，會有彈性，這個月會進行第二次說明會，讓船廠不要擔心來不及造不出來。