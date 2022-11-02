30歲退役日本AV女優瀧澤蘿拉出道時有著「神級混血美少女」美譽，近期來到台灣發展，在昨（1日）和嘉義市議員候選人名叫「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」合拍影片；而網紅「小商人」也在影片底下留言透露，蘿拉目前經紀約在他公司旗下，未來有可能在台灣公開商演和工作，消息一出引起粉絲暴動。

小商人在臉書貼出瀧澤蘿拉和嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」同框影片，只見兩位正妹端莊坐在鏡頭前，瀧澤蘿拉先以日文向大家問好，隨後便幫忙催票「請大家支持Kevin（小商人）的好朋友Molly」，甚至還用中文說出：「我愛嘉義，加油。」

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也表示，11月26日請大家回「嘉」投票，兩人還一起合比愛心，小商人也在貼文說道：「這次我特別叫蘿拉不要穿有溝的衣服，避免被壓倒性的勝利」。同時在留言區補充，「蘿拉目前經紀約在我們公司旗下，有任何商演與代言工作機會，請聯繫小弟，感激不盡」。

影片一出，隨即引發網友暴動，紛紛驚喜表示「太強了啦」、「太狠了，居然請到蘿拉站台」、「朝聖！竟然是瀧澤蘿拉！」、「壓倒性勝利！！！可以再多幾位回憶增加一下聲量嗎」，連網紅鳳梨（吳泓逸）也開玩笑道：「哥，我新家剛好多一間房間，不嫌棄可以安排她來寒舍住個兩晚。」而這位「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，其實就是電競網紅Molly 翎熹改名參選。