台灣與中、東歐國家互動頻繁，台灣大學等5所大學的高階主管最近前往捷克、立陶宛等國舉辦招生說明會，計畫提供來台就讀的學生獎學金，為這些國家培育半導體人才。

台大、成功、清華、陽明交通、中山等5所大學的行政主管最近組團前往捷克、波蘭、斯洛伐克、立陶宛舉行招生說明會，打算提供半導體相關領域的碩、博士生獎學金，吸引學生來台就讀，第一站在捷克就獲得正面迴響。

目前人在布拉格的台大國際長袁孝維接受中央社記者訪問時表示，受蘇聯和俄羅斯的影響，中東歐學生的數理能力優異，捷克官員對與台灣合作表現出高度興趣，願意先幫忙篩選學生，讓她對接下來的合作有信心。

國發會去年10月訪問捷克等國後，提出提供獎學金吸引學生來台學習半導體科技的構想，獎學金經費來自外交部，從這4個國家來台就讀的碩、博士生將可獲得來回機票和生活補助費。

台大教務長丁詩同強調，各校雖然專長不同，都拿出最好的學程，可培育出具有國際競爭力的半導體業人才。

不過，各國都擔心人才流失的問題，學生到台灣就讀，將來可能直接在台灣就業，對此袁孝維說，他們完成學業後可在台灣工作，若有台灣半導體業者到當地投資，也可能返國就業，這個計畫培育的是具有國際競爭力的半導體人才。

過去台灣的外國留學生主要來自東南亞和非洲，極少來自歐美，這是台灣的大學第一次耕耘中東歐地區，丁詩同指出此行比較是試探的性質，先了解彼此的需要，才能找出未來合作的可能性。