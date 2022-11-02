儘管5G智慧型手機目前在全球宏觀逆風下，銷售氣勢低迷，但聯發科(2454)對於新品的布局依舊是馬不停蹄，聯發科預計在下周二(8日)發表全新一代天璣旗艦晶片，持續展現布局高階旗艦市場的強大企圖心，且儘管整體手機量下滑，但聯發科可透過高階產品，拉高ASP，藉此鞏固毛利率，聯發科對手高通預計在月中登場的Snapdragon峰會，屆時也有機會端出新一代的旗艦平台Snapdragon 8 Gen2，新一代5G旗艦晶片大戰已箭在弦上。

聯發科旗艦及高階手機的市占率持續提高，天璣9000及8000系列晶片已導入多款廣受市場主流機種，天璣9000+的優越效能更受到市場高度認可。聯發科預計在下周二發表全新一代天璣旗艦晶片，將由總經理陳冠州將帶領主管一起介紹擁有多項領先行業的指標技術及驚艷表現的最新旗艦行動平台。

全球通膨造成消費行為趨緩，智慧型手機成為重災區，聯發科已下修今年全球智慧手機全球銷量預估，由先前預估的13.5億支調降至12億至12.7億支，下修幅度約6~11.1%；其中5G手機出貨量由原先預估的6.6~6.8億支，也下修至6億支，下修幅度約10~11.8%，除聯發科外，其競爭對手高通，同樣也下修今年全年5G智慧機出貨量，從先前的7億支下修為6.5~7億支。

聯發科今年在5G旗艦產品部分大有斬獲，持續拉升市佔率，在面臨總量持續下滑的威脅下，透過高階產品的貢獻，可以拉抬ASP，也可藉此鞏固毛利率維持高檔水準。

聯發科日前法說指出，預計客戶調整對聯發科業務的最大影響將會在第四季反映，存貨調整將明年第一季底，且明年第一季就有機會看到廠商的庫存回補。

另外，值得注意的是，高通預計在11月15日至17日舉辦年度Snapdragon峰會，若無意外，高通將公布新一代的旗艦平台Snapdragon 8 Gen2，屆時旗艦晶片大戰勢必精彩可期。