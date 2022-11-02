電子產業旺季不旺，銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)今年前3季每股盈餘分別為11.16元、4.01元及3.61元，均較去年同期衰退，儘管各廠依舊保守看待第4季營運，在股價跌幅已深下，台光電、聯茂及台燿今天盤中股價連袂走高。

終端市場需求疲弱，銅箔基板廠第3季營運表現不佳，其中台光電今年第3季合併營收達98.83億元，營業毛利25.48億元，合併毛利率25.79%，稅後盈餘13.07億元，季增20.73%，單季每股盈餘為3.93元，由於高階網通產品出貨大增，且HDI產品應用成長優於預期，今年前3季合併營收297.85億元，年增5.1%，創歷年同期新高，稅後盈餘為37.14億元，為歷年同期次高，每股盈餘為11.16元。

聯茂第3季合併營收63.52億元，季減16.9%，年減28.9%，營業毛利為7.31億元，季減21.87%，單季合併毛利率為11.5%，季減0.7個百分點，年減8.0個百分點，歸屬母公司淨利為2.8億元，季減36.3%，年減66.8%，單季每股盈餘為0.74元；累計前3季合併營業收入為222.66億元，營業毛利為29.16億元，合併毛利率為13.1%，營業淨利為19.34億元，稅後盈餘為15.21億元，每股盈餘為4.01元。

台燿前3季合併營業收入為143.28億元，營業毛利為25.61億元，營業淨利為11.3億元，稅後盈餘為9.71億元，每股盈餘為3.61元。

由於終端消費市況依舊不佳，台光電、聯茂及台燿謹慎看待第4季營運，預期電子業庫存去化至明年上半年緩解，不過在股價跌深下，今天股價連袂走高，台光電、聯茂盤中漲幅6%至8%不等，台燿強勢攻漲停。