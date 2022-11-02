光陰似箭，轉眼間已經到了年底，很多人期待新的一年好運可以降臨，塔羅牌艾菲爾老師在《臉書》指出，在10月28日土星恢復順行後，4星座將霉運退散，遇到意想不到的好運 ，愛情和事業都會順順利利。

▍第四名：獅子座

獅子座與伴侶特別容易因為金錢、事業、結婚、生小孩等事吵架，部分獅子甚至面臨官司、合約問題，但土星恢復順行後，這些煩惱都會煙消雲散，愛情上與伴侶解開心結，感情迅速增溫，而攜手走過這段風風雨雨，更確認對方就是彼此的唯一，單身者很快就會陷入熱戀。

另外獅子在事業上的合約、合作都能順利進行，土星順行後，獅子愛情事業兩得意。天然的粉晶是愛情之石，能增加愛情運，打開桃花機緣。

▍第三名：處女座

處女在工作時，比較常遇到健康上的問題，事業上小人纏身，健康上也小病不斷，或精神衰弱、使不上力，幸好土星順行後，這些不順都將逆轉，工作上將迎來好運，爆發力十足，並生出了很多好想法，恨不得自己有三頭六臂。另外身心也逐漸好轉，甚至身邊的人也健康無憂。

若日常生活惱人的事太多而難以入眠，可佩戴對應頂輪的紫水晶，或將紫水晶擺放在床頭，安定情緒丶安穩入眠。

▍第二名：雙魚座

土星逆行這段期間，雙魚特別容易感到孤立無援，覺得自己與生活周遭的人、事、物都格格不入，心情變得悲觀壓抑、甚至厭世，覺得自己根本不被需要，幸好土星順行後，過去以來的各種事業丶生活、整體運上的不順都會慢慢退散，好運接連降臨，不管做什麼都是得心應手丶如有神助。

另外也有機會遇見一位心有靈犀的靈魂伴侶，可能是今生知己、貴人或是愛人。天然的金鈦晶可增強個人自信心，是象徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強。

▍第一名：水瓶座

水瓶在2022年真的是身心俱疲，今年一開年的1/14水逆就在你命宮，接著木星也在加入逆行行列，讓水瓶根本成了好運絕緣體，幸好10月開始許多行星接連恢復順行，水瓶終於迎來逢凶化吉的好運，人緣將會大開，不管做什麼都有貴人相助，和家人、伴侶相處順利，單身的水瓶也有望在年底前就遇見一段穩定踏實的戀情。

土星順行後，水瓶終於好運起來，迎來揚眉吐氣，天然的海藍寶能堅定信心、增強自信，是象徵愛與和平的寶石。